Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriyeli ve daha önceden husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu İbrahim Haybar (42), bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, yaralanan Haybar ise sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Haybar, hayatı tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Haybar'ı bıçaklayıp kayıplara karışan A.A.'yı (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Twitter'dan duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump bu sefer de 'Google'ı hedef aldı!
Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Reuters: ÖSO askerlerinin dolar isyanı! Maaşımız eridi
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!
Kars'ta büyük sürpriz! Ağustos'ta beyaza büründü
Samsun'da bir mağazadan şort ve çanta çalan genç kız yakalandı
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Kafasında 30 çivi, onlarca toplu iğneyle yaşıyor!
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum