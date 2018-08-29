Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriyeli ve daha önceden husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu İbrahim Haybar (42), bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, yaralanan Haybar ise sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Haybar, hayatı tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Haybar'ı bıçaklayıp kayıplara karışan A.A.'yı (17) kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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