Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Muhammed El Abud (18) yaşamını yitirdi, Muhammed El Hıreyzeyfi (21) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Hastane Caddesi üzerinde karşılaşan Suriyeli iki grup, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Muhammed El Abud ile Muhammed El Hıreyzeyfi bıçakla yaralandı. Yaralı 2 Suriyeli, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhammed El Abud doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Abud'un cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralının tedavisi sürüyor. Olayı duyarak hastaneye gelen Abud’un yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan kişilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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