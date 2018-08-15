Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.
Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan 50 bin Suriyeli'den 26 bini ülkesine geçiş yaptı.
Kilis Valiliğince oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca kurulan merkezde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları tamamlanan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.
Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, polis ve Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri özel olarak ilgilendi.
Suriyeli Nedim Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep'e yerleştiğini söyledi.
Yıllar sonra ilk defa annesi, babası ve yakınlarıyla bayram geçireceğini anlatan Hamdo, "5 senedir Suriye'ye gidemiyordum. Akrabalarımın çoğu Suriye'de. Uzun zaman sonra bayram olduğunu hissediyoruz. Emeği geçenlerin cümlesinden Allah razı olsun." diye konuştu.
Esma Bozan da 4 yıl aradan sonra çocukları ve akrabalarıyla bayramlaşabileceği için mutlu olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin en zor günlerinde kapılarını açtığını ve her türlü ihtiyaçlarını giderdiğini anlatan Bozan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize izin verdi, bayram için ülkemize gidiyoruz. Gece mutluluktan uyuyamadım, çocuklarımı çok özledim. Amcaları yeğenlerini görmek istiyor. İnşallah savaş biter biz de temelli memleketimize döneriz." dedi.
Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.
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