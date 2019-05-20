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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 22 bin Suriyeliden bin 500'ü ülkesine gitti.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Mustafa Hachasan, AA muhabirine yapığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce annesini, babasını ve birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Türk devletinin sağladığı imkanlar sayesinde uzun yıllardır görmediği ailesini göreceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hachasan, "Allah Türk devletinden razı olsun, Türkiye'ye minnettarız, onların sayesinde bayramı ülkemde yakınlarımla geçireceğim." diye konuştu

Abdurrahman Cuma Salih de ülkesindeki iç karışıklıkların şiddetinin artmasıyla 3 yıl önce eşini ve çocuklarını geride bırakarak Türkiye'ye geldiğini anlatarak, annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla kavuşacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp, 1 Kasım Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

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Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı Ramazan Bayramı Suriyeliler

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