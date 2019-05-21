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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor

Suriyelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geliyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, gümrük kapısında yapılan pasaport ve geçici koruma kimlik belgesi kontrol işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriyelilerin ülkelerine gidiş işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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