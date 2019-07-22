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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları başladı

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli ilk grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 120 Suriyeli ülkesine gitti.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce kurulan mobil hizmet biriminde kayıtlarını yaptırdı.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde, 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Aişe Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl aradan sonra yakınlarıyla bayramı geçirebileceği için mutlu olduğunu belirtti.

Olayların başladığı günden bu yana Türk halkının kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Muhammed, verilen izin için emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Bayram izni Kilis kurban bayramı Öncüpınar Sınır Kapısı Suriyeliler

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