Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Bu arada sağlık ekipleri, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel ilgilendi, bazı sivil toplum kuruluşları, alanda içme suyu dağıttı.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan bir grup Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Dasouki, kapıya geldikleri andan bu yana görevlilerin kendisine çok yardımcı olduğunu ve her türlü kolaylığı sağladığını ifade ederek, emeği geçen herkese minnettar oldukları dile getirdi.

Ali Muhammed de yaklaşık 4 yıl aradan sonra yakınlarıyla bayram geçirebileceğini belirtti.

Verilen bayram izninden dolayı büyük bir sevinç yaşadığını anlatan Muhammed, uzun bir aradan sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görüp bayramı onlarla geçirebileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.

