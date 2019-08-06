Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerde yaşayan yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan bir grup Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Burada kurulan çadırlarda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince işlemleri tamamlanan Suriyelilerden 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Bu arada güvenlik güçleri ile sağlık çalışanları, sıcak havadan etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılara su dağıttı.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Hasan Şeyho, AA muhabirine, Türk devletinin verdiği izin sayesinde uzun zaman sonra ülkesine gitmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Kurban Bayramı'nı babası, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte Suriye'de geçirebileceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Şeyho, kendilerine sağlanan bu fırsattan dolayı emeği geçenlere minnettar olduklarını belirtti.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de tamamlanacak.

