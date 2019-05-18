Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmeye başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE’den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin çıkışları bugün başladı. Ülkelerine gidecek Suriyelilerin 30 Ekim 2019 tarihine kadar geri dönüş sağlayabileceği belirtildi.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı nedeni ile ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin bugünden itibaren gerekli izin belgeleri ile sınır kapılarından geçebileceği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyenlerinin Suriye’ye geçişleri sağlanacaktır. Geçici koruma statüleri sonlandırılmaksızın Türkiye’den Suriye’ye çıkış yapmak isteyen Suriyelilerin www.suriyedebayramlasma.com web adresinden randevu alarak geçişleri sağlanacaktır. Türkiye’den Suriye’ye çıkışlar bugün başladı ve dönüşler ise Kurban Bayramı'nı içine alacak şekilde 30.11.2019 kadar devam edecek. Bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldı ise dönüş de aynı kapıdan yapılacaktır. Her bir aile üyesi için başvuru formları dolduracak ve bu formlar bayramlaşma izni kapsamında Suriye’ye çıkış isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı almak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri ve yol izin belgeleri ile birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kapısı'na geçebileceklerdir. Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye’den Suriye’deki güvenli alanlara (Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab) çıkışları ve dönüşleri başvuru belgesi, yol izin belgesi, geçici koruma kimlik kartı ile sağlanacaktır. 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarının yanında getirilmesi gerekmektedir."