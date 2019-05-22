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Suriyeliler bayram ziyareti için ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapmaya başladı.Hatay’da ve farklı illerde bulunan Suriyeliler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapmaya başladı.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geliyor.Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, gümrük kapısında yapılan pasaport ve geçici koruma kimlik belgesi kontrol işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.Bayram dolayısıyla ülkelerine geçiş yapan Suriyeliler, ülkelerinde kalan akrabalarını görebilmek için geçiş yaptıklarını, ziyaretin ardından yeniden Türkiye’ye döneceklerini söyledi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapmaya başladı.
Hatay’da ve farklı illerde bulunan Suriyeliler, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapmaya başladı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geliyor.
Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, gümrük kapısında yapılan pasaport ve geçici koruma kimlik belgesi kontrol işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.
Bayram dolayısıyla ülkelerine geçiş yapan Suriyeliler, ülkelerinde kalan akrabalarını görebilmek için geçiş yaptıklarını, ziyaretin ardından yeniden Türkiye’ye döneceklerini söyledi. Türkiye’den memnun olduklarını, kendilerinin namuslarına sahip çıktığını belirten Suriyeliler, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden Allah razı olsun" dediler.
20 Mayıs Pazartesi günü itibariyle 9 bin Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 19 bin Suriyelinin ülkelerine dönmesi bekleniyor.
Ayrıca Suriyelilerin ülkelerine gidiş işlemlerinin 31 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtildi.

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