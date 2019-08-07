HABER

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Suriyeli mültecilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürüyor.

Suriyeli mültecilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürüyor. Hatay’dan çıkış yapan Suriyeli sayısı 30 bine ulaştı.
Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor. Jandarma ekipleri alana giriş yapan Suriyelilerin ilk olarak kimlik kontrolünü ardından da ‘Leydi’ isimli bomba arama köpeğiyle de bavul kontrolünü gerçekleştiriyor. Daha sonra gümrük girişindeki gümrük muhafaza görevlileri kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor. Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.
İlk defa Suriye’ye gidecek olan 9 yaşındaki Hafsa Hacomar, “Ablamı 7 gündür görmüyorum. Ben Suriye’ye gideceğim sonra geri döneceğiz” dedi.
Çocuklarını ilk defa Suriye’ye götüreceğini ifade eden Muhammed Fadıl ise, “Suriye’ye bayramlaşmaya gidiyoruz, 2 ay sonra döneceğiz. 2.5 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. 2 küçük çocuğum da ilk kez Suriye’ye gidecek” dedi.
Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz gününden bu yana 30 bine yakın Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığı öğrenildi.

Çocuklara aşı yapılıyor
Diğer yandan, Türkiye’den çıkış yapan 0-14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor. Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayı içinde patlayıcı ele geçirildi

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haberi böyle aldı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden düzensiz göçmen açıklaması

Göç İdaresi'nden tartışılan konuyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.