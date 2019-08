Suriyeliler bir an önce güvenli bölgenin oluşturulmasını istiyor

Türkiye ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları devam ediyor. ABD’den 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililerin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurmayı planladıkları Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları sürüyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de güvenli bölge oluşturulma çalışmalarını yakından takip ediyor. Suriyeliler, PKK/PYD terör örgütü tarafından halka yapılan zulmün son bulmasının tek yolunun Türkiye kontrolündeki güvenli bölge olduğunu söylüyor. Güvenli bölge oluşturulduğu takdirde 1 milyon insanın evine dönme imkanı yakalayacağı belirtildi.

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Tel Abyad’tan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine kaçan ve buraya yerleşen Yasin El Ömer, "Biz Tel Abyad’ta yaşayan Suriyeliler olarak güvenli bölgenin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Biz de güvenli bir şekilde Tel Abyad’a giderek orada yaşamak istiyoruz. Bizim Türkiye’den tek isteğimiz bu. Biz Suriyeliler bir an önce güvenli bölgenin hayata geçirilmesiyle birlikte YPG terör örgütünün talan ettiği ülkemize bir an önce dönüp Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizle birlikte güven içinde yaşamak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede Türk askeri ve ABD askeri ortaklaşa olarak Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizler ve güvenli bölge oluştururlar. Tel Abyad karşıda ve orası benim memleketim. Ben ülkeme terör örgütlerinden dolayı giremiyorum çünkü şu anda Tel Abtad’ta YPG terör örgütünün akrabalarımıza ve halka zulüm ediyorlar. Bu zulmün bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu yaz döneminde Tel Abyad’ta bulunan bütün ekinlerimizi yaktılar. Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı ve Fırat’ın doğusundaki bütün ekinleri yaktılar, halk çok büyük sıkıntılar yaşadı” dedi.