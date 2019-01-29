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Suriyeliler bir daha dönmemek üzere ülkelerine gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 4 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 270 bine yaklaştı.9 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı kentlere gidiyor.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 4 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 270 bine yaklaştı.
9 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı kentlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 4 yıldır 270 bine yakın kişi kesin dönüş yaparken, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 90 bine yaklaştı.
Kilis’e gelen Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 500 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

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