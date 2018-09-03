HABER

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:15 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere göre dönmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere geri dönüyor.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz", "Bizimle ekmeğini ve suyunu paylaştığı için Türk milletine teşekkür ederiz" ve "Ülkemize gitmemize izin verdiğiniz için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen 200 Suriyeli, işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

syria

suriyelii


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?
Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Operasyonu Suriyeliler Suriyeli mülteci suriyeliler gidiyor mu

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.