Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere geri dönüyor.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz", "Bizimle ekmeğini ve suyunu paylaştığı için Türk milletine teşekkür ederiz" ve "Ülkemize gitmemize izin verdiğiniz için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen 200 Suriyeli, işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.



