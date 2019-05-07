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Suriyeliler çadır kentten taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yaşayan ailelerin kendi istekleriyle çadır kentten taşınmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yaşayan ailelerin kendi istekleriyle barınma merkezinden taşınması devam ediyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çadır kentlere bildirilen taşınma kararı doğrultusunda, Suruç Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeli misafirlere tercihleri soruldu.

Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan merkezde kalan yaklaşık 13 bin Suriyeliden, kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürme yönündeki tercihlerini belirterek ayrılan aileler, jandarma tarafından yapılan kontrollerinin ardından, araçlarla farklı kentlere gitti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 2015 yılında kurulan, 13 bin kişinin yaşadığı Suruç Geçici Barınma Merkezi'nden ayrılan Suriyelilere, taşınacakları yerin kira sözleşmesi karşılığında para yardımı da yapılıyor.

Çadır kentten ayrılmak istemeyen Suriyelilerin de aktif durumdaki barınma merkezlerine yerleştirileceği öğrenildi.

Tahliye çalışmalarının 21 Haziran'a kadar tamamlanması planlanıyor.

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