Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki iddiaları değerlendiren Ayaz, şunları söyledi:

"Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ücretsiz ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız alındıkları bilgileri doğru değil.

'SUÇ ORANLARI DÜŞÜK'



Suriyelilerin hepsinin suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir kısmı da kendi aralarında gerçekleşen hadiseler

KAÇ BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?



Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Dönüşler devam ediyor. Yılbaşından beri 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de düzensiz göçle mücadele ve bunun engellenmesi adına her türlü tedbiri almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz.

Kaynak: AA

