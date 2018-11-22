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Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerin devletten maaş aldıkları bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki iddiaları değerlendiren Ayaz, şunları söyledi:

"Suriyelilerin suç oranlarının yüksek olduğu, devletten maaş aldıkları, TOKİ'den ücretsiz ev verildiği, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye sınavsız alındıkları bilgileri doğru değil.

'SUÇ ORANLARI DÜŞÜK'

Suriyelilerin hepsinin suçlu, hepsinin tacizci olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Suç oranları düşük. Bunların bir kısmı da kendi aralarında gerçekleşen hadiseler

KAÇ BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 281 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Dönüşler devam ediyor. Yılbaşından beri 51 binden fazla düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik. Bunların 26 binden fazlası da Afganlardan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte de düzensiz göçle mücadele ve bunun engellenmesi adına her türlü tedbiri almaya ilgili kolluk birimlerimizle devam edeceğiz.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Göç İdaresi Genel Müdürü Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İSTER MAAŞ ALSIN İSTER ALMASIN. DEF OLUP GİTSİNLER. KENDİ VATANINA FAYDASI OLMAYANIN BİZİM VATANIMIZA FAYDASI OLMAZ. BENİM VERGİLERİMLE BESLEMEYİN BU MİKROPLARI.SURİYELİ SEVEN EVİNE ALSIN BESLESİN.
ellerinde alış veriş çeklerini çok gördük
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