Suriyeliler dönerken anket sonucu geldi: İbre tersine döndü, birinci sıra el değiştirdi

Erken seçim tartışması Türkiye'nin değişmez gündemlerinden biri. Haliyle her yeni anket sonucu yakından takip ediliyor. Son anket sonucu, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine Suriyelilerin ülkeye dönmesine denk geldi. Bu da ilginç sonuçları ortaya koyarken özellikle AK Parti ile CHP arasındaki rekabeti gözler önüne serdi.

BİRİNCİ SIRAYA GERİ DÖNDÜ

ASAL Araştırma, 9-12 Aralık aralığında 1860 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Son seçimlerde yıllar sonra ikinci sıraya düşen AK Parti, bu ankette birinciliği yeniden elde etti.

TÜM PARTİLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

Anket sonucunda kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti ile CHP arasında yüzde 1,2'lik fark oluştu. AK Parti yüzde 22,6 ile birinci sırada yer alsa da kararsız veya "Oy kullanmam" diyen yüzde 30,4 oranındaki anket katılımcısı tüm partilerin önüne geçti.

CHP İKİNCİ SIRADA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yine çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. AK Parti birinci sırada yüzde 32,5 oy oranıyla yer aldı. Son yerel seçimin galibi CHP, AK Parti'nin gerisinde kalarak yüzde 30,7 ile ikinci sıranın sahibi oldu.

MHP İLE DEM PARTİ BAŞA BAŞ

Diğer partilerin sıralaması ise şu şekilde:

▪️ MHP Parti:%9.6

▪️ DEM Parti:%9.1

▪️ İYİ Parti:%5.2

▪️ Zafer Partisi:%3.4

▪️ Yeniden Refah Partisi:%3.2

▪️ Anahtar Parti:%1.9

▪️ Türkiye İşçi Partisi:%1.4

▪️ Diğer:%3.0

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

AA'nın aktardığına göre; Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.