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  4. Suriyeliler dönüş hazırlığında! Kimi kepenk kapattı, kimi eşyalarını satışa çıkardı

Suriyeliler dönüş hazırlığında! Kimi kepenk kapattı, kimi eşyalarını satışa çıkardı

12.12.2024 08:23
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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin büyük çoğunluğu ülkelerine dönmek için adeta gün sayıyor. Ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip eden İzmir'deki Suriyeliler de dönüş için hazırlıklara başladı. Suriyeli kimi esnaf kepenk kapatırken, kimi de internet üzerinden eşyalarını satışa çıkardı.

Suriyeliler dönüş hazırlığında! Kimi kepenk kapattı, kimi eşyalarını satışa çıkardı

İzmir’de, Suriyeli vatandaşların en çok yaşadığı bölgelerden biri de Konak ilçesine bağlı Basmane bölgesi. Ülkelerinde başlayan iç savaş sonrası İzmir’e gelen ve yerleşen Suriyeler, Beşar Esad’ın devrilmesini sevinçle karşılıyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeli bazı esnaf, 1-2 ay içerisinde ülkelerine dönmek istediğini söyledi. Yavaş yavaş hazırlık yaptıklarını ifade eden esnaf, akrabalarının Suriye’de bulunduğunu ve orada yaşamak istediğini ifade ediyor.

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BAZISI DÜKKAN KAPATTI, BAZISI DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Diyaaddin Salim isimli esnaf, ailesinin Şam’da olduğunu anlattı. 2-3 içerisinde Suriye’ye dönmek istediğini aktaran Salim, hazırlıklara başladıklarını dile getirdi. Diyaddin Salim, “Türkiye’yi çok seviyorum, çok güzel. Bize kapısını açtı. Ülkemizdeki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Ekonomik olarak biraz zorlanıyoruz; kira, su, elektrik pahalı. Suriye’de evimizde var. Evliyim, 4 çocuğum var. Hepsi burada, beraber gideceğiz” dedi.

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Kimi esnaf ise Türkiye’ye yerleştiğini, hayatlarından memnun olduğu dile getirirken, bazı esnafın dükkanını kapattığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.

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KİRALAR YÜKSELİR
HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ
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İNTERNETTEN EŞYA İLANLARI VERİLİYOR: ACİL SATILIK!

Rejimin çökmesinin ardından İzmir’de yaşayan Suriyeli vatandaşlarında internet üzerinden eşyalarını satışa çıkardığı görüldü. Sosyal medya üzerinde çok sayıda eşya ilanının yer aldığı gözlemlenirken, ilanlarda “acil” yazılarının yazması dikkat çekti.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir Beşar Esad suriyeli
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