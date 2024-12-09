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Suriyeliler geri dönerken 'Selanikliler' paylaşımı tepki çeken Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 10:14
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Suriyeliler ülkelerine dönerken Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat'tan gelen paylaşım tartışma yarattı. "Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" diyen Bolat görevden uzaklaştırıldı.

Suriyeliler geri dönerken 'Selanikliler' paylaşımı tepki çeken Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" belirtti.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor." dedi.

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Niksar suriyeliler
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