'Suriyeliler gidince cemaat eksilecek' demişti! Ece Üner'den Cübbeli Ahmet'e sert tepki: 'Okumuş adam tabii...'

Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı gün geçtikçe artıyor. Konuya ilişkin sohbetinde değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet de Suriyelilerin gidişine üzüldüğünü söylemişti.

Suriyeliler gidince camilerin boş kaldığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Yine Fatih'in camileri ben gitmiştim öğle vakti cami dolmuştu." demişti. Küçük bir camiydi ama baktım 3 saf Suriyeli vardı. Türklere cennet lazım değil. Canlarını mallarını cehenneme satmışlar. Nereden biliyorsun? E namaz ve cemaate bakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"OKUMUŞ ADAM TABİİ"

Cübbeli Ahmet'in tepki çeken bu sözlerinin ardından ise ünlü spiker Ece Üner, Cübbeli Ahmet'e sert çıktı. Üner, "Okumuş adam tabii. 'Biz insanları dinden soğuttuk. Dini araçsallaştırdık. Bazılarımız din ticaretine yeltendi dindar olmak yerine din tüccarlığı yaptı. Onun için cinden soğuttuk' diyemiyor. Onun yerine 'Suriyeliler gidecek Cemaat eksilecek.' diyor. Cemaat duruyor gayet güzel duruyor." dedi.