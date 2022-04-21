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  4. 'Suriyeliler gitsin' diyenlere hakaret etti! 'Biz yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız'

'Suriyeliler gitsin' diyenlere hakaret etti! 'Biz yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız'

21.04.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Suriyeli ve Afgan mülteciler konusunda tartışmalar yaşanırken TikTok'ta paylaşılan videolar gündem olmaya devam ediyor. Suriyeli bir göçmen, Türkçe yaptığı yayında 'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür ederek sert sözler kullandı. 'Biz olmasak siz ekmek parası bulamazsınız' diyen göçmenin söyledikleri büyük tepki çekti.

Türkiye'deki Suriyeli ve Afgan mültecilerin durumuyla ilgili tartışmalar ülke gündeminden düşmezken, siyasilerden konuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Kamuoyunda huzur bozan mültecilere karşı tepkiler her geçen gün artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yine çok konuşuldu.

SURİYELİ'DEN KÜFÜR: BİZ OLMASAK SİZ EKMEK BULAMAZSINIZ

Tiktok'ta Huseyin isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda bir Suriyeli göçmenin Türkiye'de gitmelerini isteyenlere küfürler ettiği görülüyor.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde "Bizim için 'Türkiye'de yaşamasın, Suriye'ye gitsin' diyorlar. Ya s... g.. sizi kim görüyor. Kimse görmüyor. Biz olmasak siz ekmek bulamazsınız. Bu bina, inşaatlar bizde. Biz yapıyoruz bunları. Biz burada olmazsak siz hiçbir şey yapamazsınız." dediği duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye tiktok
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Okuyucu Yorumları 86 yorum
Bu zamana kadar siz mi vardınız vatansızlar. Kendi ülkenize hayırınız yok bize ne hayrınız olacak....
@traygamor_53 Bırakın EYT, Enflasyon, spor, magazin, dolar ve altını. en büyük sorunumuz bunlar bizim. Başımıza kim musallat ettiyse Allah kahretsin. Kendi vatanına sahip çıkmayanlar burada dayılanıyorlar.
bilerek yapılıyor bunlar
Hep bir kışkırtma ortamı var. Sanki bir çatışma isteniyor.
@ktekirdagli_1963 Evet kardeşim. Suriye'yi karıştıranların ikinci hedefi Türkiye idi. Şimdi Esad'ın ve Batılı, Doğulu bütün düşmanlarımızın adamları bu iş için çalışıyor. Böyle etki ajanlarının dilini kopartırken, masum Suriyelileri bunlardan ayırmak gerek...
yavaş gel

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