'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti: 'Biz yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız! Para bizde...'

Türkiye'deki Suriyeli ve Afgan mültecilerin durumuyla ilgili tartışmalar ülke gündeminden düşmezken, siyasilerden konuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Kamuoyunda huzur bozan mültecilere karşı tepkiler her geçen gün artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yine çok konuşuldu.

SURİYELİ'DEN KÜFÜR: BİZ OLMASAK SİZ EKMEK BULAMAZSINIZ

Tiktok'ta Huseyin isimli kullanıcı tarafından paylaşılan videoda bir Suriyeli göçmenin Türkiye'de gitmelerini isteyenlere küfürler ettiği görülüyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde "Bizim için 'Türkiye'de yaşamasın, Suriye'ye gitsin' diyorlar. Ya s... g.. sizi kim görüyor. Kimse görmüyor. Biz olmasak siz ekmek bulamazsınız. Bu bina, inşaatlar bizde. Biz yapıyoruz bunları. Biz burada olmazsak siz hiçbir şey yapamazsınız." dediği duyuluyor.



