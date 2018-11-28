İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin izlenen yanlış Suriye politikası sonucunda dünyada en fazla sığınmacının bulunduğu ve bütçesine göre sığınmacılar için dünyada en fazla para harcayan ülke olduğunu söyledi.

Suriye iç savaşından, Suriye'den sonra en zararlı Türkiye'nin çıktığını ifade eden Özdağ, Suriyeli sığınmacıların orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savundu.

Suriyeli sığınmacıların sayısının, Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla arttığını belirten Özdağ, "Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3,8 milyon Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden birisi Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir." diye konuştu.