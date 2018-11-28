İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların, orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin izlenen yanlış Suriye politikası sonucunda dünyada en fazla sığınmacının bulunduğu ve bütçesine göre sığınmacılar için dünyada en fazla para harcayan ülke olduğunu söyledi.
Suriye iç savaşından, Suriye'den sonra en zararlı Türkiye'nin çıktığını ifade eden Özdağ, Suriyeli sığınmacıların orta ve uzun vadede Türkiye'nin milli, kültürel, politik ve jeopolitik yapısını değiştirecek derecede tehdit oluşturduğunu savundu.
Suriyeli sığınmacıların sayısının, Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek bir hızla arttığını belirten Özdağ, "Eğer resmi rakamları kabul eder ve 3,8 milyon Suriyeli olduğunu varsayarsak bugün Türkiye'de yaşayan 20 kişiden birisi Suriyelidir. Suriyeliler içimizde büyüyen ayrı bir millet olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir süre sonra Arap azınlık hakları talepleri yükselecek, Arap milliyetçiliğine dayanan partiler ortaya çıkacaktır. Böyle bir demografik istila ile Türkiye'de milli devletin ayakta kalması mümkün değildir." diye konuştu.
Özdağ, Türkiye'nin belirli kentlerinde Suriyelilerin ya tam nüfus üstünlüğünü ele geçirdiğini ya da nüfusun yüzde 25-30'luk dilimine ulaştığını vurguladı.
Yurt genelindeki 3,8 milyon Suriyelinin 1,6 milyonunun Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yaşadığına, özellikle Kilis'te 131 bin Türk vatandaşına karşı 132 bin Suriyelinin bulunduğuna dikkati çeken Özdağ, şu değerlendirmede bulundu:
"Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ın kaderi de Kilis'in kaderini paylaşmak olacak. Çünkü Suriyeli nüfusu hızla artıyor. Daha şimdiden Kilis'te çoğunlukta olan Suriyeliler Kilislilere 'Burası bizim, siz gideceksiniz. Devlet buraları bize verdi' diyerek tecavüzkar şekilde davranmaktadırlar. Batı dünyası kitlesel göçlerin bir silah olduğunun uzun zamandan bu yana farkındadır. Bundan dolayı sosyal bilimlerde 'kitlesel imha silahları' kavramından hareket edilerek 'kitlesel imha göçleri' kavramı üretilmiştir.
Suriyeli sığınmacıların bir an evvel ülkelerine dönmelerinin zemini hazırlanmazsa, Ortadoğu'da sık sık rastladığımız jeopolitik sarsıntılardan bir tanesinin gerçekleşmesi durumunda bu coğrafyayı Türkiye'nin parçası olarak tutmanız mümkün olmaktan çıkar."
- "Suç oranları gizleniyor"
İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli kentlerinde bir de "Suriye mafyasının" ortaya çıktığını ileri süren Özdağ, kendi aralarında Arapça'nın değişik lehçelerini konuşan bir mafyaya karşı mücadelenin çok zor olduğunu ifade etti.
Özdağ, Suriyeliler ile ilgili suç oranlarının iktidar tarafından bilinçli şekilde gizlendiğini iddia ederek, "Ensar-muhacir edebiyatı yapanlar, fuhşun Suriyeliler ile birlikte nasıl yayıldığını gözden kaçırmaya çalışmaktadırlar. Bu, Suriyelilerin ahlaki sorunu değildir. Açlığı aşmak için satacak bir şeyi kalmayanların vücutlarını satmalarıdır. Cinsel hastalıklar korkutucu ölçüde artmıştır." dedi.
Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için şimdiye kadar 40 milyar dolar harcadığını anlatan Ümit Özdağ, "Bu para Türkiye gibi dünyanın en borçlu, en yüksek faizle borç alan bir ülkesi için çok büyük bir miktardır. Bu para ile Türkiye örneğin maliyet bedeli üzerinden 12 Osmangazi Köprüsü yapabilirdi.
Sonuç olarak Türkiye'nin ve Suriyeli sığınmacıların iyiliği için Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin sağlanması tek çözümdür. İYİ Parti, Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmeleri için gereken her
önlemi alacaktır." ifadelerini kullandı.
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