Suriyeliler İçin 7,7 Milyar Dolarlık BM Yardımı

Birleşmiş Milletler (BM) dokuz yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye için 7,7 milyar dolarlık insani yardım topladı. Mevcut küresel ekonomik krizde beklenenin üstünde toplanan yardımın 1,78 milyar doları Almanya’dan geldi.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, yaklaşık 60 ülkenin yetkililerinin ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı telekonferansta, “Koşulların çok olağan dışı olduğunun farkındayız. Suriye halkının acısını dindirmek için gereken kaynağı bulmak şu an her ülke için zor” dedi.

Suriye için geçen yıl üye ülkelerden 7 milyar dolar bağış toplayan BM yetkilileri, bu yıl Suriye’deki 11 milyon mağdur için en az 3,8 milyar dolar gerektiğini daha önce açıklamıştı. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için gereken miktarsa 6 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Savaşın getirdiği yoksulluk ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Suriyeliler, Corona virüsü pandemisi sürecinde gıda fiyatlarında yüzde 200 oranında artışa maruz kaldı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Suriye’de 269 vaka tespit edildi ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri gerçek rakamın muhtemelen bunun çok üzerinde olduğunu belirtiyor.

