Suriyeliler İçin Mesleki Eğitim ve CV Kursu Önerisi

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların mesleki eğitim durumları, iş bulabilmeleri için ne yapmaları gerektiğinin belirlenebilmesi için yapılan araştırmada, sığınmacıların mesleki eğitim kurslarına ihtiyaç duydukları belirlendi.

‘Suriyeliler kalacak mı, dönecek mi?’ tartışmaları sürerken, İstihdam alanında çalışmalar yapan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Beraberce Derneği, -Başta Suriyeliler olmak üzere- sığınmacıların mesleki eğitim durumları, iş bulabilmeleri için yapmaları gerekenleri belirlemek amacıyla, saha araştırması yaptı. Türkiye’de ilk olan çalışma, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31 Ocak 2019 verilerine göre, 33 bin 892 sığınmacının yaşadığı Diyarbakır, 558 bin 437 sığınmacının yaşadığı İstanbul ve 89 bin 490 sığınmacının yaşadığı Ankara’da yapıldı.

Çalışmanın sonucu “Mülteci ve sığınmacı topluluklar için mesleki eğitim ihtiyaç Raporu”nda toplandı. Raporda, mesleki bir eğitim alanların oranının yüzde 21 olduğu belirtilirken, sığınmacıların çoğunun mesleki eğitimini Türkiye’de aldığı vurgulandı. Raporda yer alan bazı tespitler şöyle;