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‘Suriyeliler İçin Umut Işığı’

30.09.2019 21:50 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen uzun bir süre sonra uzlaşılan, “Suriye Anayasa Komitesi’nin” 30 Ekim’de Cenevre’de çalışmaya başlamasıyla birlikte, iç savaş yüzünden uzun süredir acı çeken Suriyeliler için yeni bir umut ışığı doğduğunu söyledi

‘Suriyeliler İçin Umut Işığı’

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’de gelinen son durumu gündemine taşıdı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, 15 üyeli konseyi dokuz yıldır iç savaşın sürdüğü ülkedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

Özel Temsilci Pedersen, uzun bir süre sonra uzlaşılan, “Suriye Anayasa Komitesi’nin” 30 Ekim’de Cenevre’de çalışmaya başlamasıyla birlikte, iç savaş yüzünden uzun süredir acı çeken Suriyeliler için yeni bir umut ışığı doğduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, “Suriye Anayasa Komitesi” konusunda sağlanan uzlaşmanın, iç savaşın başlamasıyla birlikte ilk kez hükümet ve muhalif guruplar arasında sağlanan somut bir siyasi uzlaşma olduğunu kaydetti.

“Suriye Anayasa Komitesi” konusunda konseyin 15 üyesine bilgi veren Özel Temsilci Pedersen, “Bu komitede sağlanan uzlaşmayla birlikte ilk kez bir taraf karşı tarafı muhatap olarak kabul etti. İki taraf aralarında sivil toplum örgütü üyelerinin de olduğu bir şekilde ülkelerinin geleceğini yüz yüze tartışmaya başlayacaklar” dedi.

Özel Temsilci Pedersen “Suriye Anayasa Komitesi” konusunda sağlanan uzlaşmanın, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı, Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygının temel ilkeleri çerçevesinde oluşturulduğunu kaydetti.

“Suriye halkının oyuna sunulacak”

Özel Temsilci Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi’nin alacağı kararlarlar çerçevesinde kabul edilecek anayasa reformlarının, Suriye halkının onayına sunulacağını, amacın savaşı sonlandırıp, ülkeyi ulusal siyasi ve hukuk düzenine geçirmek olduğunu belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, “Suriye Anayasa Komitesi’nin” yapısı hakkında da konsey üyelerini bilgilendirdi.

Pedersen, alt komitenin hükümetten ve hükümet karşıtı muhalif guruplardan eşit oranda eş başkanlardan oluşacak bir yapıda olacağını belirtti. Pedersen 15 hükümet, 15 muhalefet ve 15 sivil toplum üyesinden oluşan 45 kişilik bir organın hazırlayacağı taslak önerilerin, 50 hükümet, 50 muhalefet ve 50 de sivil toplum örgütü üyesinden oluşacak 150 üyeli başka bir kurulda görüşülerek tartışma ve oylamaya açılacağını kaydetti.

Pedersen, 45 kişilik alt kuruldan gelecek anayasa maddeleriyle ilgili taslak önerinin 150 kişilik kurulun oylarının yüzde 75’ini alması halinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, hem muhaliflerle hem de Suriye hükümetiyle yaptığı son görüşmelerin ardından, “Her iki taraf da BM’ye güven duyduklarını ve bizimle sürekli ve yapıcı bir şekilde çalışmak istediklerini ifade ettiler. Tarafların bizden beklentilerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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