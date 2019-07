Suriyeliler ile Türkler “Mahalle Buluşmaları” etkinliğinde bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle organize edilen Uyum Mahalle Buluşmalarının 15’incisi Kilis’te yapıldı.

Kilisli vatandaşlar ile Suriyelilerin bir araya geldiği buluşmaya Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham, Kilis İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, çok sayıda bürokrat, yerel halk ve yabancı misafirin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, yaptığı konuşmada, Mahalle Buluşmalarının benzerini Kilis’te daha önce gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “7 Aralık Üniversitesinde Suriyeli öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Kilis’te bulunan Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldik. Kilis’te bulunan ressam, hattat, el sanatları ustalarıyla bir araya geldik. Suriyeli avukatlar, işadamlarıyla bir araya gelerek toplantılar yaptık” dedi.

UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham, Kilis’te olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Bugün burada Mülteciler ile ev sahibi topluluk ile uyumu güçlendirmek adına BMMYK Genel Müdürlüğüyle işbirliği çerçevesinde bir araya geldik. Çok sayıda, kadın, erkek ve çocuğu güvenli liman için kucak açan Kilis’te bugün gerçekleşmekte olan bu etkinlik ziyadesiyle anlamlıdır. Kilis üsten seviyede göstermiş olduğu misafirperverliğiyle birçoğumuzu etkilemiştir. Kilis’te varlığını sürdüren büyük sayıda mülteci topluluğunun komu kuruluşlarının üzerinde attırdığı baskının farkında olmakla birlikte BMMYK olarak bu kuruluşların desteğimizi bu vesileyle yenilemek isterim” dedi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Türkiye’nin bu zamana kadar dünyanın hiçbir ülkesinin gerçekleştiremediği büyük bir özveriyi, misafirperverliği aklı geliştirdiğini ifade ederek, “Biz bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. İnanın dünyanın hiçbir ülkesi böyle bir kapasite geliştirememiş durumdadır. Hem sınırın ötesinde hem de bugün burada göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla yürütüyoruz. Sayılar sizi korkutmasın kriz gibi görünen küçük olaylar, vukuatlar, sizleri üzmesin, bunlar dünyanın her yerinde oluyor. Yönetemeyeceğimiz krizlerden korkarım. Devletimizin bütün görevlileri, sırtını bu aziz millete dayayarak, bu göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla yürütüyor. Ama bunun yanında vicdanı, insanlığı da hiç unutmuyor. Yapmış olduğu bütün hizmetleri, Suriyeli misafirlerimize lütuf olsun diye yapmıyoruz. Kardeşlik hukuki bunu gerektirir” dedi.

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Dünyada en iyi misafir ağırlayan yerin Kilis olduğunu ifade ederek, “Nüfusu kadar mülteciyi burada ağırlıyor. İlimizde yaklaşık 116 bin Suriyeli bulunuyor. 11 bini Elbeyli kampında 4 bini Öncüpınar kampında olmak üzere 15 bin Suriyeli kamplarda kalıyor. Bu kaplar örnek kamplardır. Geçici barınma kimliği alan Suriyeli misafirlerimiz, eğitime, sağlığa, diğer kamu hizmetlerine hiçbir bedel ödemeden erişebilmektedirler. Kızılay kart vasıtasıyla ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz” dedi.

Program öncesi etkinliği katılanlar Suriyeli ressamların hazırladığı sergi gezdi.