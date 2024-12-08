Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
MEYDANLARA İNDİLER
Suriye'deki değişimin etkisi Türkiye'de de hissediliyor. Esad'ın kaçışını kutlayan Suriyeliler sokaklara döküldü. İstanbul, Konya, Adana, Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep'te meydanlara indiler.
FATİH CAMİİ AVLUSUNDA TOPLANDILAR
İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.
TEKBİRLİ KUTLAMA
Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.
Bazı muhalif destekçileri ise Şişli'deki Suriye konsolosluğuna girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.
Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?
Olumlu gelişmeler yaşanacaktır
Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum
Olumsuz gelişmelere hazırlıklı olunmalı
Suriyelilerin dönmesine bağlı