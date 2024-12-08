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  4. Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

08.12.2024 12:11
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 12:11
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Suriye'deki 61 yıllık rejim gece saatlerinde devrildi. Esad dönemi biterken muhalifler yönetimi ele geçirdi. Türkiye'nin birçok ilinde sokağa çıkan Suriyeliler kutlama yaptı. İstanbul'da muhalifleri destekleyen Suriyeliler Şişli'deki konsolosluğa girerek Suriye bayrağını indirip 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.

Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

2d

MEYDANLARA İNDİLER

Suriye'deki değişimin etkisi Türkiye'de de hissediliyor. Esad'ın kaçışını kutlayan Suriyeliler sokaklara döküldü. İstanbul, Konya, Adana, Kilis, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep'te meydanlara indiler.

3d

FATİH CAMİİ AVLUSUNDA TOPLANDILAR

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esad rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

5d

TEKBİRLİ KUTLAMA

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

6d

Bazı muhalif destekçileri ise Şişli'deki Suriye konsolosluğuna girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı.

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?

Esad dönemi sona erdi! Suriye'deki yeni dönem sizce Türkiye'yi nasıl etkiler?
Olumlu gelişmeler yaşanacaktır
Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmüyorum
Olumsuz gelişmelere hazırlıklı olunmalı
Suriyelilerin dönmesine bağlı

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Anahtar Kelimeler:
Konsolos Şişli bayrak suriyeli
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