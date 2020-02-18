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Suriyeliler 'kaçak hastane'de kürtaj hizmeti de vermişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

Adana'da polis, iç savaştan kaçarak, kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu 'kaçak hastane'yi kapattı. Çevresi dikenli çitlerle çevrilen ve güvenlik kameralarıyla korunan 'kaçak hastane'de günde 25 Suriyelinin 30 liraya muayene olduğu ortaya çıktı. Tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipler, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp kente yerleşen Suriyeli bir kişinin 3 katlı bir evde yine Suriyeli kişileri muayene ettiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ne
araştırma yapan polisler, çevresi dikenli tel ve demir kapılarla çevrilen evi sardı.

EKİPLER GİZLENEN TUŞA BASINCA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Eve baskın düzenleyen polisler, hastaneye çevrilen evin giriş katındaki bekleme odasında bulunan kadın ve çocukları gördü. Daha sonra üst katlara çıkan polis, her katı ayrı bir laboratuvara çevrilen binada detaylı arama yaptı. Odalarla bulunan dolapların üzerinden geçen elektrik kablolarını inceleyen ekipler, gizlenen tuşa basınca şaşkınlık yaşadı. Kilidin mekanizmasının devreden çıkmasıyla hareket eden dolabın arkasındaki duvarın kırıldığı ve buraların laboratuvara dönüştürüldüğü görüldü.

Her katta ayrı hastalığın tedavi edildiği sözde hastanede ayrıca çok sayıda sedye, Suriyelilere yapılan labaratuvar sonuçları, kan tahlili sonuçları, tahlil raporları ele geçirdi. Sahte doktorları yakalamak için harekete geçen polis, tedavi amaçlı gelen Suriyelileri de binadan çıkardı. Polis, sözde hastanede çalışan, Muhammet A. (36), Kafe Şeyh M. (44) ve Shadi Alahmad A.'yı (44) gözaltına aldı. Şüphelilerden Kafe Şeyh M. ve Shadi Alahmad A.'nın kaçak binada doktor olarak çalıştıkları öğrenildi. 3 katlı bina ekipler tarafından mühürlendi. Doktor olduklarını söyleyen Suriyeliler, bunu doğrulayan belge ise gösteremedi.

KÜRTAJ HİZMETİ DE VERMİŞLER

Yapılan aramalarda 3 sedye, 3 stetoskop, 1 ateş ölçer, 1 bebek tartı cihazı, 2 kürtaj çubuğu, 1 tansiyon cihazı, 9 jetokain enjektör, 1 hasta kayıt defteri, 1 ultrason cihazı, 1 EKG cihazı, 1 nebulizatör, 1 otomatik tansiyon cihazı, 2 speculum vajina çubuğu, 2 bin enjektör, 1 laptop, 1 yazıcı, 1 mikroskop cihazı, 1 şeker ölçer, 6 bin 620 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi. Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

Olayın ardından tıbbı malzemelerin boşaltıldığı bina kapatıldı. Polis, evin dikenli çitlerle çevrildiğini ve etrafında olup bitenlerin, yerleştirilen güvenlik kameralarıyla izlendiğini ortaya çıkardı. Suriye'de doktor olduğunu söyleyen Kafe Şeyh M. ve beraberindeki Muhammet A. ile Shadi Alahmad A. adlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNAYI KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRMİŞLER

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında, binada hasta bakmadıklarını, isminin 'İbrahim' olduğunu bildikleri Suriyelinin hastalara baktığını ve kendilerinin de burada çalıştığını söyledi. Baskın anında muayene olmak amacıyla gelen Suriyeliler de 'kaçak hastane'ye tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için geldiklerini iddia etti. Tüm odaların duvarlarını kırarak, dolaplarla girişlerini kamufle eden şüphelilerin, binayı köstebek yuvasına çevirdikleri görüntülendi.

1 AY BOYUNCA TEDAVİ OLMAYA GELMİŞ

Binanın kapatılmasının ardından tedavi olmak amacıyla gelen Suriyeli Gül Veli, demir kapıyı çaldı. İçeride kimsenin olmadığını görünce gazetecilere, "Ben buraya çocuklarımın ilaçlarını almaya geldim" dedi. 1 ay boyunca tedavi olmak için 'kaçak hastane'ye geldiğini anlatan Veli, "Suriyeliyim, ne olduğunu bilmiyorum, 1 aydır buraya çocuklarım ve kendim gelip muayene oluyorduk" diye konuştu.

3 katlı binanın sahibi ise "Ben bu evi 5 ay önce yıllık 8 bin liraya, Suriyeli aileye verdim. Kendileri bana evde bazı tadilatlar yapacaklarını söylediler. Evin bütün duvarlarını kırmışlar, çevresini kale gibi çevirmişler" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
adana kaçak hastane Suriyeliler

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