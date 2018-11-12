Suriyeliler ‘Kalıcı’ Olarak Kabullenilmiyor 

Türkiye’de “Suriyeliler ülkelerine geri dönüş yapacak mı?” sorusu gündemden düşmüyor. Vatandaşların çoğu, ‘’Misafirlik geçici bir süreçtir’’ dese de son açıklanan rapor, durumun tam tersini işaret ediyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu, açıkladığı son raporuyla Türkiye’deki özellikle genç nüfus yoğunluğuna sahip Suriyeli sığınmacılara dönük uyum politikaları üretilmesi çağrısı yapınca, artık geri dönüş olmayacağı tespiti kamuoyunda tartışılmaya başlandı. VOA Türkçe’nin Ankara’da mikrofon uzattığı vatandaşlardan bir kısmı kamera önünde yorumda bulunmayı arzu etmese de, Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Halk arasında Suriyelilerin Türkiye’de kalması gerektiği yönünde olumlu görüş ifade eden ve bunu aktarmak isteyenlerin pek olmadığı da gözlendi.

Mikrofona görüşlerini aktaranların bazıları özellikle Suriyelilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı verilmesine tepki gösteriyor. Vatandaşlar, Avrupa ülkelerince orada yaşayan Türklere vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda nasıl zorluklar çıkarıldığını anımsatıyor ve Avrupa’nın nasıl son yedi yıldır Suriyelileri kabul etmekte kolaylık sağlamadığını belirtiyor. Türk vatandaşlığına kabulde mutlaka şartlar konulması gerektiğini söyleyenlerin bazıları, artık kendilerini kendi vatanlarında yabancı hissetmeye başladıklarını ve Türkiye’nin yapısında bozulma olduğunu dile getiriyor.