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Suriyeliler ‘Kalıcı’ Olarak Kabullenilmiyor 

12.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye’de “Suriyeliler ülkelerine geri dönüş yapacak mı?” sorusu gündemden düşmüyor. Vatandaşların çoğu, ‘’Misafirlik geçici bir süreçtir’’ dese de son açıklanan rapor, durumun tam tersini işaret ediyor

Suriyeliler ‘Kalıcı’ Olarak Kabullenilmiyor 

Türkiye’de “Suriyeliler ülkelerine geri dönüş yapacak mı?” sorusu gündemden düşmüyor. Vatandaşların çoğu, ‘’Misafirlik geçici bir süreçtir’’ dese de son açıklanan rapor, durumun tam tersini işaret ediyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu, açıkladığı son raporuyla Türkiye’deki özellikle genç nüfus yoğunluğuna sahip Suriyeli sığınmacılara dönük uyum politikaları üretilmesi çağrısı yapınca, artık geri dönüş olmayacağı tespiti kamuoyunda tartışılmaya başlandı. VOA Türkçe’nin Ankara’da mikrofon uzattığı vatandaşlardan bir kısmı kamera önünde yorumda bulunmayı arzu etmese de, Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Halk arasında Suriyelilerin Türkiye’de kalması gerektiği yönünde olumlu görüş ifade eden ve bunu aktarmak isteyenlerin pek olmadığı da gözlendi.

Mikrofona görüşlerini aktaranların bazıları özellikle Suriyelilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı verilmesine tepki gösteriyor. Vatandaşlar, Avrupa ülkelerince orada yaşayan Türklere vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda nasıl zorluklar çıkarıldığını anımsatıyor ve Avrupa’nın nasıl son yedi yıldır Suriyelileri kabul etmekte kolaylık sağlamadığını belirtiyor. Türk vatandaşlığına kabulde mutlaka şartlar konulması gerektiğini söyleyenlerin bazıları, artık kendilerini kendi vatanlarında yabancı hissetmeye başladıklarını ve Türkiye’nin yapısında bozulma olduğunu dile getiriyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “Türkiye’deki Suriyeliler” başlıklı özel raporunda 3 milyon 500 binden fazla sığınmacıya ilişkin değerlendirmeler yer almıştı. Raporda, “Suriyelilerin vatanlarına dönebilmesi konusunda her türlü iç ve dış çabanın gösterilmesi kadar, kalıcılık ihtimallerinin de dikkate alınarak ‘uyum’ politikalarının geliştirilmesine önem vermek gerekmektedir. Zira kalıcılığa hem Suriyeli toplumun hem de Türk toplumunun yeterince hazırlanmaması, çok yönlü ciddi sorunlara da yol açabilecektir. Kapsamlı uyum politikalarının mültecilerin Suriye’ye dönüş eğilimlerini törpüleme riski olduğu da açıktır. Ancak ülke nüfusunun yüzde 4’ünü bulan bir nüfus ile bir arada yaşamanın zorunlu hale gelmesi durumunda, ‘kalıcılığı teşvik etmeme’ gerekçesi ile ertelenen politikaların maliyetleri daha da yüksek olacaktır” ifadeleri dikkat çekmişti.

Yine raporda, “Türkiye’de bulunan Suriyelilerin % 45’i yani 1 milyon 400 binden fazlası 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Bu grubun ülkelerine dönmesi hem tek başlarına mümkün değildir hem de aileler çocuklarının güvenli ortamda kalmalarını daha da önemsediklerinden, Suriye’de mutlak barış, huzur ve kendileri için güvenlik sağlanmadıkça dönmeyi düşünmeyeceklerdir” tespiti göze çarpmıştı.

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