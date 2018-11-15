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Suriyeliler önce iş yerinde sonra sokakta kavga etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, birbirleriyle tartışan Suriyeli 2 grup, önce işyerinde sonra evlerinin bulunduğu sokakta kavga etti.

Suriyeliler önce iş yerinde sonra sokakta kavga etti

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, birbirleriyle tartışan Suriyeli 2 grup, önce işyerinde sonra evlerinin bulunduğu sokakta kavga etti. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi ifade için emniyete götürdü.
Torbalı ilçesindeki mandalina paketleme fabrikasında çalışan Suriyeli 2 grup, dün nedeni öğrenilemeyen bir sebepten tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen 2 grup, evine gönderildi. Atatürk Mahallesi 1501 Sokak'taki evlerine dönen 2 grup arasında, saat 17.30 sıralarında, tekrar tartışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga edenler, emniyete götürüldü. İfadelerine başvurulan bu kişiler, daha sonra serbest bırakıldı.

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