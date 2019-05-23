Suriyeliler Ramazan Bayramı için ülkelerine dönüyor

"Misafirlerin kolay geçişleri için bütün ekiplerimizi bu yönde seferber ettik" diyen Alluş, şöyle devam etti:

Suriye'ye geçişlerin 4. gününde 10 bin sivilin İdlib’e geldiğini aktaran Alluş, bu sayının 30 - 35 bin olmasını beklediklerini ifade etti.

Bayram tatili için Suriye'ye son giriş tarihinin 31 Mayıs olduğunu söyleyen Alluş, Türkiye'ye geri dönüşlerin ise 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Babü'l Hava Sınır Kapısı sivil yönetiminden alınan bilgiye göre bayram geçişlerin başladığı 20 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 10 bin sivil Suriye'ye geçiş yaptı.

"Ebeveynlere, 15 yaş altı olan çoçukların aşı kartlarını getirmelerini, 18 yaş altı olanların ise ailesi ile birlike gelmelerini, giriş ve çıkış tarihlerine uymalarını ve valizlerde ticari olan eşyaları getirmemelerini tavsiye ediyoruz."

Babü'l Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Hüseyin Halave, Türkiye'nin verdiği özel izinle Suriye'ye giriş yaptığını belirterek, "Girenlerin sayısının çok olması yüzünden geçişte çok zorluk yaşıyoruz." dedi.

Muhammed Hamada da "Bayram tatili için kapıların açılma kararını sabırsızlıkla bekliyorduk. Ramazan ayınının kalan günlerini ve bayramı ailem ile birlikte köyümde geçirmek çok güzel bir duygu. İnşallah bütün ülke özgürleşir, herhangi bir yere gitmeyiz, hep ülkemizde kalırız." ifadelerini kullandı.

