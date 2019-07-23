HABER

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ile Kilis Öncüpınar'daki sınır kapılarından çıkışları devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan çıkışların ikinci gününde yaklaşık 3 bin 250 bin kişinin bayramlaşmak için ülkesine gittiği öğrenildi.

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

22 Temmuz günü başlayan çıkışlar 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Suriyeliler beraberlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportları ve randevu belgesi çıktısıyla geldikleri Cilvegözü’nde yapılan işlemlerin ardından Türkiye'den çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde getirdikleri valizleri ve hediyelik eşyaları da Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki X-Ray cihazından geçiriliyor.

suriyeli

YIĞILMALAR NEDENİYLE GEÇİŞLER YAVAŞLADI

Kurban Bayramı’nı yakınları ile geçirmek isteyen Suriyelilerin çıkışları devam ederken 2 gün içerisinde 3 bin kişinin çıkış yaptığı bildirildi. Bu arada Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda dün başlayan çıkışlarda 250 kişinin Suriye'ye geçtiği belirtilirken, randevu sistemindeki yığılmalar nedeniyle geçişlerin yavaşladığı belirtildi.

Avını yerken böyle görüntülendiAvını yerken böyle görüntülendi
1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi
Ümraniye’de binanın çatısında yangınÜmraniye’de binanın çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Suriyeli hatay reyhanlı

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 49 yorum
MADEM BAYRAM İÇİN ÜLKELERİ MÜSAİT.GERİ GELMELERİNİ BİR HÜKÜMET YETKİLİSİ AÇIKLAYABİLİRMİ LÜTFEN.
Arkadaş bak işte sıkıntı yok ülkelerinde tatile gidiyorlar almayın birdaha...
inşallah geri dönüşleri olmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.