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Suriyeliler sınırı koşarak geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Memleketlerine gitmenin sevincini yaşayan Suriyelilerin sınırı koşarak geçmesi, ilginç görüntüler oluştururken, geçişlerin başladığı 7 günlük sürede 7 bin Suriyelinin ülkelerine geçtiği öğrenildi. Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale getirilen Çobanbey, Afrin, Cerablus Azez, Mare, Soran, Aktarin ve El Bab bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek için bugüne kadar 22 bin Suriyeli randevu aldı. Geçen Cumartesi başlayan geçişlerde bugüne kadar 7 bin Suriyelinin ülkesine gittiği bildirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. Memleketlerine gitmenin mutluluğunu yaşayan bazı Suriyelilerin işlemlerinin ardından kapıyı koşarak geçmesi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bayramlaşmak içi Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 10 Haziran Pazartesi günü saat 08.00'de başlayıp, 1 Kasım Cuma günü son bulacağı bildirildi.

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