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Suriyeliler terörden temizlenen bölgelere dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaşayan 150 Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine döndü - Suriyeli Muhammed Seyyid Hasan: - "Bayram için gittiğimde her şeyin güzel olduğunu gördüm ve Türkiye'ye geldikten sonra ülkeme kesin dönüş yapmaya karar verdim"

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeli bazı aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Öncüpınar Konaklama Tesisleri bünyesinde oluşturulan birime geldi.

Burada gönüllü geri dönüş işlemlerini yaptıran Suriyeliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Muhammed Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye'de, yaklaşık 5 yıldır hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu huzur ve güvene kavuştuğu için ülkesine dönmeye karar verdiğini ifade eden Maruf, "Burada bize çok iyi davrandılar, çok teşekkür ediyorum. Burada edindiğim dostlukları ömür boyu unutmayacağım ve onlarla irtibatımı hiç kesmeyeceğim." dedi.

-"Bayram iznine gittiğimde gördüm ki her şey çok güzel"

Muhammed Seyyid Hasan da Suriye'de yaşadıkları bölgede savaş sona erdiği için kesin dönüş yapmaya karar verdiğini belirtti.

Türkiye'de kaldığı süreçte hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmediğini anlatan Hasan, "Herkesin vatanı kendisine güzel, sonuçta bir gün ülkemize döneceğiz. Çok şükür Türkiye'nin sayesinde gideceğim yerde bir tehlike de kalmadı. Bayram için izinli gittiğimde her şeyin güzel olduğunu gördüm ve Türkiye'ye geldikten sonra ülkeme kesin dönüş yapmaya karar verdim." diye konuştu.

Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü kanalıyla 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 80 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gönüllü geri dönüş iç savaş terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ

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