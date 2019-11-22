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Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE’nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeli siviller, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır kapısına akın etti.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRKİYE’nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeli siviller, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır kapısına akın etti. Suriyeliler, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn'e geçti. Geçişler sırasında bazı Suriyeliler, Türk askerini sarılıp öperken, bazıları da sınırı geçtikten sonra yere kapanıp, toprağı öptü.
Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden gelen 100 kişilik grup, bugün saat 14.00 sıralarında Resulayn’daki evlerine dönmek üzere Ceylanpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Kimlik kontrolünün ardından da Resulayn’e geçti.
Ülkesinde öğretmenlik yaparken, PKK/PYD’li teröristlerin kontrolü sırasında Resulayn’den göç etmek zorunda kalan Abdülazim, "Türkiye’de inşaat ve tarım işlerinde çalışıyordum. Evimiz ve beldemiz özgürlüğüne kavuştu, Elhamdülillah çok güzel bir duygu. Resulayn emin ellerde Allah’ın izni ile evlerimize dönüyoruz" dedi.
'HER SURİYELİ KARDEŞİM TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYOR'
Sınırdan geçerken Türk askerlerini öpen Suriyeliler'den Resulaynlı Mahmut El Alloş ise "Size teşekkür ediyoruz. Biz sizleri seviyoruz, Türkiye devletini seviyoruz, Erdoğan’ı seviyoruz, Türkiye hükümetini seviyoruz, Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Elhamdülillah, bizler sizlerleyiz, kanla başla Türkiye devletiyle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizleri refaha ve huzura kavuşturdu. Elhamdülillah, Türkiye bizleri kurtardı terör belasından. Her Suriyeli kardeşim Türk bayrağını çok seviyor. Hepimiz Türkiye devletiyle birlikteyiz ve ölümüne Türkiye ile beraberiz, kanımızla canımızla beraber. Elhamdülillah PKK/PYD’li teröristlerden kurtulduk çok şükür, çok mutluyuz, bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Allah Erdoğan’a uzun ömürler versin. Allah Türkiye’ye uzun ömürler versin. Allah Türk yetkililerinden razı olsun. Türkiye’deki Arap aşiretlerden Allah razı olsun, ekmeğini bizlerle bölüşenlerden razı olsun. Bizler Türk askerini öptüğümüz zaman, sanki Erdoğan’ı öpüyoruz, o kadar önem gösteriyoruz ve hepinizi çok seviyoruz. Erdoğan, ruhumuzdan ve canımızdan daha kıymetli ve önemlidir bizler için, kendisini çok seviyoruz, ömrümüz kendisine feda olsun" diye konuştu.
Sınırın Suriye tarafına geçen bazı Suriyelilerin de yere kapanıp, toprağı öptüğü görüldü.

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