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Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 07:42
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Zorbalığın adresi bu kez Gaziantep oldu. Elektrik ustası Ercan Öztürk daha önce şikayetçi olduğu Mehmet ve Fahri D. tarafından tehdit edildi. Tehditle de kalmayan ikili daha sonra bir Suriyeli grupla anlaşarak Öztürk'ü kaçırdı ve işkence yaptı. Bu anları videoya alan işkenceci grup bir de Öztürk'ü gasp etti.

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Gaziantep'te yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Elektrikçilik yapan Ercan Öztürk (40) aralarında husumet bulunan Mehmet ve Fahri D. tarafından iki ayda üç kez tehdit edildi. Polise giderek bu kişilerle ilgili şikayette bulunan Öztürk hem silahla hem de sözle tehdit edildi. Öztürk husumetlilerinin Suriyeli bir grup aracılığıyla kendini kaçırdığını ve o anların videoya alındığını belirtti.

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"SURİYELİ BİR GRUBU PEŞİME TAKTILAR"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Ercan Öztürk, “Kendi halimde elektrik işi yapan bir esnafım. Şikayetçi olduğum kişiler Suriyeli bir grubu peşime taktılar. Elektrik arızası var diye çağırdılar ve beni kaçırdılar. İndiğimde arkamda duran kafama vurdu ve küfür etmeye başladı. Beni dövmeye başladılar. Aynı anda da yaptıkları işkenceyi videoya aldılar” ifadelerini kullandı.

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"VİDEOYU BİZ GİTTİKTEN SONRA KULLAN"

Tarladaki su motorunun bozulduğu bahanesiyle kendisini kaçıranların, bulundukları yere bir araç geldiğini görünce panik yapıp kaçtıklarını anlatan Öztürk, “Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Beni kaçıran Suriyeli 5 kişi daha sonra bana ulaştı.‘Biz birkaç gün sonra karşıya (Suriye) geçeceğiz. Videoyu biz gittikten sonra kullan’ dediler. Ben de onlar gittikten sonra ilgili yerlere suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

"KORKTUĞUM İÇİN 'TAMAM' DEDİM"

Şikayet dilekçesinde yaşadığı korkunç anları anlatan Ercan Öztürk, “Telefonu Nevzat’a verdiler ‘Sana son uyarım, benim hakkımdaki suç duyurunu çek’ dedi. Korktuğum için ‘tamam’ dedim. Çocuğa telefonla videosunu çekip Mehmet abi Fahri abiye atın diye talimat verdi” dedi. Öztürk, Suriyelilerin telefonunu, 850 TL parasını ve hırdavat takımını aldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep işkence suriyeli
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