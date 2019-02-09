MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Suriye'deki iç savaş başladıktan bir yıl sonra 2012'de ailesiyle Türkiye'ye göç eden, Türk ve yabancı sanatçılarla beraber çalışan Suriyeli fotoğrafçı Omar Berakdar, "Suriyeliler kendilerine yapılan iyiliği asla unutmaz. Belki Türk insanı birçok Suriyeliyi kabul ederek nasıl bir jest yaptıklarının farkında değil ama Suriyeliler Türk insanının yaptığı iyiliği hiç unutmayacak." dedi. İstanbul'da Türk ve yabancı birçok daldan sanatçıyı bir araya getiren ve destekleyen Arthere sanat merkezinin kurucuları Omar Berakdar ile Öykü Doğan, Fransız Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Fikirler Gecesi" programına katılmak için geldiği Ankara'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de de sanatla uğraşmaya devam ettiğini belirten Berakdar, "Bu durum, mülteci olma veya nerede olduğunla alakalı bir şey değil. Sanat, sizin duygularınızın ve etrafınızda olup bitenlerin yansımasıdır." dedi. Berakdar, sanatın birçok yolla geliştirilebileceğini ve mülteci olmanın da bunun bir yolu olduğunu belirtti.

- "Türk insanıyla aramızda farklı bir bağ oluştu" Yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlatan Berakdar, "Biz komşu ülke Suriye'den turist olarak Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorduk. Ancak, Türkiye'de mülteci olarak yaşamaya başladıktan sonra insanları daha iyi anlamaya başladık ve Türk insanıyla aramızda farklı bir bağ oluştu." diye konuştu. Berakdar, sanatın evrensel bir dile sahip olduğuna dikkati çekerek, "Suriyeli bir sanatçı olarak, Türkiye'de birçok sanatçıyla çalıştım ve bu benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bizler, birbirimizi sanatla tanıyoruz. Bizim kültürümüz ve tarihimiz çok farklı değil." dedi. Türkiye'deki sanatçılarla çalışırken, kendisini çok rahat hissettiğini belirten Berakdar, "Türkiye'de sanat alanındaki çeşitliliği gördükten sonra çok şaşırdım. Özellikle İstanbul'da birçok sanat stüdyosu var. Biz her zaman sanat alanında fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi. - "Suriyeliler Türk insanının yaptığı iyiliği hiç unutmayacak" Berakdar, şunları kaydetti: "Şartlar olgunlaşırsa, belki bir gün Suriye'ye dönebilirim ama Türkiye her zaman benim kalbimde kalacak. Biz Suriye'ye döndüğümüz zaman, şartların çok farklı olduğu, Türkler ve Suriyelilerin birbirlerini turist olarak ziyaret etme fırsatının olduğu dönemleri umut ediyorum. Umuyorum o zaman, aramızda vize olmayacak ve sınırlar kalkacak. Bu sayede birbirimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız. Suriyeliler kendilerine yapılan iyiliği asla unutmaz. Belki Türk insanı birçok Suriyeliyi kabul ederek nasıl bir jest yaptıklarının farkında değil ama Suriyeliler Türk insanının yaptığı iyiliği hiç unutmayacak."