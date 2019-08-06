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Suriyeliler Türkçe eğitimini tamamladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) yürütmüş olduğu “Suriyelilere Yönelik İleri Düzey Türkçe Öğretimi” projesi kapsamında hizmet veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜTÖMER) Hatay Şubesi mezunlarını verdi.

Törene İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullkadir Gayretli, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci ve YTB temsilcisi Üzeyir Göksun katılım gösterdi. Görsel sanatlar sergisinin gezilmesi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Abdulkadir Gayretli, birlik ve beraberlik gücünün önemini ifade ederek, öğrencilere iyi bir gelecek temennisinde bulundu.

Öğrencilere hem bireysel kariyerleri hem de ortak gelecekleri için çok disiplinli çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan İGÜTÖMER Proje Koordinatörü Ferhat Şahin de, Türk bayrağına ve milli değerlere bağlılığın önemini vurgu yaptı ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Üzeyir Göksun ise projenin kapsamını, tarihini, verimliliğini istatistiksel verilerle önemini anlatırken, İGÜTÖMER şubelerinin başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Göksun, öğrencilere güzel bir gelecek kurabilmenin inceliklerini anlattığı konuşmasında öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Program öğrencilerin şiir, şarkı, skeç ve tiyatro gibi coşkulu sunumlarla gerçekleşirken öğretmenler ve öğrencilere duygu dolu anlar yaşadı. Tören dereceye giren öğrencilere ve tüm öğretmenlere plaket takdimiyle sona erdi.

HATIRA ORMANI KURULDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın organize ettiği “Bir Dikili Ağacım Olsun” kampanyası çerçevesinde YTB ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla “İleri düzey Türkçe eğitimi” projesi kapsamında Hatay’da hatıra ormanı kuruldu.

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Mütevelli Heyeti Danışmanı Bülent Değirmenci, YTB Temsilcisi Üzeyir Göksun, İGÜTÖMER Proje Koordinatörü Ferhat Şahin, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Oktay, İGÜTÖMER Eğitim Koordinatörü Enver Yusuf, İGÜTÖMER Hatay Şube Müdürü Mehmet Terlemez ve İGÜ Bölge Temsilcisi M. Hasan Kesikoğlu’nun katılımıyla ağaç dikimi sonrası hatıra ormanının açılışı gerçekleştirildi. (DHA)

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