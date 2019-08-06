Suriyeliler Türkçe eğitimini tamamladı

Törene İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullkadir Gayretli, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Bülent Değirmenci ve YTB temsilcisi Üzeyir Göksun katılım gösterdi. Görsel sanatlar sergisinin gezilmesi ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Abdulkadir Gayretli, birlik ve beraberlik gücünün önemini ifade ederek, öğrencilere iyi bir gelecek temennisinde bulundu.

Öğrencilere hem bireysel kariyerleri hem de ortak gelecekleri için çok disiplinli çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan İGÜTÖMER Proje Koordinatörü Ferhat Şahin de, Türk bayrağına ve milli değerlere bağlılığın önemini vurgu yaptı ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcisi Üzeyir Göksun ise projenin kapsamını, tarihini, verimliliğini istatistiksel verilerle önemini anlatırken, İGÜTÖMER şubelerinin başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Göksun, öğrencilere güzel bir gelecek kurabilmenin inceliklerini anlattığı konuşmasında öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.