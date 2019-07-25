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Suriyeliler, Türkiye üzerinden hacca gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de bulunan Suriyeliler ile Suriye’den gelen hacı adayları, hac görevlerini yapmak üzere Suudi Arabistan’a gidiyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- TÜRKİYE’de bulunan Suriyeliler ile Suriye’den gelen hacı adayları, hac görevlerini yapmak üzere Suudi Arabistan’a gidiyor.
Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl hac görevlerini yapmak üzere Türkiye’den bin 800 Suriyeli ile Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan gelen 7 bin 700 Suriyelinin Hatay, Gaziantep ve İstanbul Havalimanları'ndan Suudi Arabistan’a gidişlerinin devam ettiğini söyledi. Derviş, şu ana kadar toplam Cilvegözü ve Kilis Öncüpınar Gümrük Kapıları’ndan gelen 2 bin kişinin Suudi Arabistan’a ulaştığını kalan hacı adaylarının gidişlerinin sürdüğünü belirtti.

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