HABER

Suriyeliler Türkiye'ye destek için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:56 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan bir grup Suriyeli, sınırda toplanarak Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekatına destek verdi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan bir grup Suriyeli, sınır bölgesinde toplanarak, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekatına destek verdi.

Sınıra yakın bölgede bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçik ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Latife Süleyman, Allah'tan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güç vermesini dileyerek Türkiye'nin Suriye harekatından zaferle dönmesi için dua ettiğini söyledi.

Meryem Ahmet ise Türk ordusunun derhal harekatı başlatmasını ve topraklarını terörden temizlemesini istediklerini dile getirdi.

Ahmet, "Teröristlerin bulunduğu bölgelerin temizlenmesini ve evimize dönmeyi istiyoruz. Rabb'im Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, bol nimet versin." diye konuştu.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Kartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğuKartalkaya ve Abant'taki otellerde yılbaşı yoğunluğu
Türkiye'de ilk milli dizayn sivil arama kurtarma botu "Barbaros" göreve hazırTürkiye'de ilk milli dizayn sivil arama kurtarma botu "Barbaros" göreve hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale basın destek Suriyeliler Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Tsunami konser salonunu vurdu! Ünlü grup sahnedeydi, saniyeler sonrası korkunç...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.