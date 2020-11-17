Suriyeliler Ülkelerine Dönecek mi?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriyeli milyonlarca mültecinin artık eve dönüş yaparak vatanlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğini; artık ülkenin büyük kısmında huzur ve istikrar oluştuğunu söyledi. Putin bu görüşünü Suriye lideri Beşar Esat ile geçen hafta yaptığı bir tele-konferansta dile getirdi. Rusya'nın liderliğinde Şam'da düzenlenen mülteci konferansı öncesi görüşen iki lider, Suriyeli mülteciler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için Putin’in “Suriye’nin büyük kısmında huzur ve istikrar var, mülteciler ülkelerine dönebilirler’ ’sözleri ikna edici mi?

Gaziantep’te yaşayan ve VOA Türkçe ’ye konuşan bazı Suriyeliler, ülkelerine karşı büyük bir özlem duyduklarını belirterek “Putin sanki başka bir gezegende yaşıyor. Suriye, içerisinde yaşayanlar için güvenli değil ki, dışardan dönen mültecilere güvenli olacak? Suriye'de yaklaşık 500 bin iç mülteci var, kamplarda yaşıyorlar. Önce onlara çözüm bulsunlar. Oradaki insanlar yaşamak için acı çekiyor, ekmek almak için kuyruklara giriyorlar. Orada su ve elektrik yok. Güvenli olmadığını bildiğin için gidemezsin, her an tutuklanabilirsin veya kaçırılabilirsin. Rejim, mülteci dosyası aracılığıyla siyasi sürece karşı sorumluluklarından kaçmaya ve siyasi sürecin önemini azaltmaya çalışıyor. Esat ayrılmadan Suriye bize vatan olmayacak’’ görüşünde.