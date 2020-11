Suriyeliler Ülkelerine Dönecek mi?

Gaziantep’te yaşayan ve VOA Türkçe ’ye konuşan bazı Suriyeliler, ülkelerine karşı büyük bir özlem duyduklarını belirterek “Putin sanki başka bir gezegende yaşıyor. Suriye, içerisinde yaşayanlar için güvenli değil ki, dışardan dönen mültecilere güvenli olacak? Suriye'de yaklaşık 500 bin iç mülteci var, kamplarda yaşıyorlar. Önce onlara çözüm bulsunlar. Oradaki insanlar yaşamak için acı çekiyor, ekmek almak için kuyruklara giriyorlar. Orada su ve elektrik yok. Güvenli olmadığını bildiğin için gidemezsin, her an tutuklanabilirsin veya kaçırılabilirsin. Rejim, mülteci dosyası aracılığıyla siyasi sürece karşı sorumluluklarından kaçmaya ve siyasi sürecin önemini azaltmaya çalışıyor. Esat ayrılmadan Suriye bize vatan olmayacak’’ görüşünde.

Beşar Esat ve Vladimir Putin’in yapmış olduğu mülteci tele-konferansını ‘saçmalık’ olarak nitelendiren Suriyeli Mustafa Karaali, “Ben gazeteciyim, Suriyeli’yim. Suriye'den üç yıl önce geldim ve şu an Gaziantep'te yaşıyorum. Esat ve Putin’in yaptığı mülteci konferansı bana göre saçmalıktır, Suriyeliler’e ve uluslararası kamuoyuna bir hakarettir. Gerçekler bambaşka, hala bombalama var, yakma var, çocukları öldürmek var. Putin’in dedikleri hiç doğru değil, sanki o başka bir gezegende yaşıyor. Mültecilerin dönmesi konusuna gelecek olursak; Suriye, içeresinde yaşayanlar için güvenli değil ki, dışardan dönen mültecilere nasıl güvenli olacak? Suriye'de yaklaşık 500 bin iç mülteci var, kamplarda yaşıyorlar. Onlara çözüm bulsunlar ondan sonra dışarıdaki mültecilere baksınlar. Şimdilik mültecilerin geri dönmesi konusunda konuşmak için çok erken. Ben Suriyeliler’in dönmesi taraftarıyım, ama öncelikle oranın gerçekten güvenli bir yer olması gerekiyor. Eğer iyi niyet girişiminde bulunmak istiyorlarsa, en azında bombardımanı durdursunlar daha sonra bu geri dönme konusunda konuşsunlar. Onlar online konferansı gerçekleştirirken, uçakları şehirleri bombalıyor, kampları, sivil insanları bombalıyor. Sonuç olarak bu toplantı gerçek dışı. Ben Suriyeliler’in dönmesi taraftarıyım ama önce tutuklanan binlerce masum insanı serbest bıraksınlar, bombalamayı durdursunlar, Suriye'yi inşa etsinler. Suriye’nin yüzde 90’ı harabe oldu, insanlar nereye dönecekler ki? Zaten şimdi orada yaşayan Suriyeliler bile çıkmak istiyor’’ ifadelerini kullandı.

“Suriye’de her an tutuklanabilirsin veya kaçırılabilirsin’’

Suriye’de güven ortamının henüz oluşmadığını ifade eden Suriyeli Dua, “2012'de Suriye'den Ürdün’e ve sonra Türkiye'ye geldik. Uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Maalesef, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü hakkında her zaman konuşuluyor, ancak gerçekten güvenli olmadığından bahsetmiyorlar. Suriye'deki mevcut durum şu anda güvensiz. Rejimin elindeki yaşamaya uygun olmayan alanlardan bahsedeceğim; oradaki insanlar yaşamak için acı çekiyor, ekmek almak için kuyruklara giriyorlar. Orada su ve elektrik yok. Güvenli olmadığını bildiğin için gidemezsin, her an tutuklanabilirsin veya kaçırılabilirsin. Elbette vatanımı özlüyorum, çünkü oradan kendi isteğimizle çıkmadık, çıkmak zorunda kaldık. Vatana duyduğumuz hasret bitip belki bir gün geri dönebiliriz. Şu anda geri dönüş için hiçbir yaşam unsuru yok. Suriye rejimi sorununun çözüldüğü zaman belki geri dönmeyi düşünebiliriz’’ diye konuştu.

“Dönüşümüz rejimin yargılanmasını garanti eden 2118 sayılı karara bağlı’’