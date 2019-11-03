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Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:58 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların Türkiye’deki yakınları, ülkelerine gitmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor.Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralananların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki askeri giriş noktasına geldi.

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

Suriye’nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların Türkiye’deki yakınları, ülkelerine gitmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralananların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı için ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, resmi kurumlardan izin almak için bekliyor. Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor.

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

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