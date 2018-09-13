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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Zeynep Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle geldiği Türkiye'den ayrılırken hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde komşuları ve arkadaşlarıyla çok güzel günler geçirdiğini anlatan Salih, Suriye'de daha önceden yaşadıkları bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası terörden arındırıldığını, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Ülkelerinde mutlu bir hayat yaşayacaklarına olan inancını dile getiren Salih, "Eşim bizden önce gitti, Azez'de bir iş kurdu ve bizi yanına çağırdı. Aileme ve ülkeme kavuşacağım için mutluyum ama Türkiye'deki komşularımı özleyeceğim." dedi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana, program kapsamında, yaklaşık 80 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis 120 Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı

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