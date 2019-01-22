HABER

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Muhammed Hattab, gazetecilere, yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle birlikte ülkesinden ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde eşinin ve kendisinin tedavilerinin yapıldığını anlatan Hattab, Suriye'de yaşadıkları bölgelerin terörden temizlendiğini, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Program kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası yaklaşık 300 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Eski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyorEski milli futbolcu, halı sahada çalışarak geçimini sağlıyor
Ölüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef olduÖlüme terk edilen köpeklerden 3'ü, telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları Kilis terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

CHP'de Meltem Cumbul sürprizi!

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmıştı! Cezası belli oldu

Sevgilisini öldürüp, cesedini otomobille dolaştırmış

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

Bir öğrenci servisi skandalı daha!

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti (İlhan Yerlikaya kimdir?)

Ankara'da sürpriz istifa

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

30 yıldır yürüme umuduyla yaşıyor

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

Sultanbeyli'de dehşete düşüren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.