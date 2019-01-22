Suriyeliler ülkelerine dönüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Muhammed Hattab, gazetecilere, yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle birlikte ülkesinden ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde eşinin ve kendisinin tedavilerinin yapıldığını anlatan Hattab, Suriye'de yaşadıkları bölgelerin terörden temizlendiğini, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Program kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası yaklaşık 300 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

