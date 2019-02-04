Suriyeliler ülkelerine dönüyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 150 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Suriye uyruklu Hüsameddin Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Türkiye'de kaldığı süre içerisinde çok iyi dostluklar edindiğini ancak vatanını çok özlediğini anlatan Alo, anne ve babasının Suriye'de olduğunu ve yaşadıkları bölgelerin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini ifade etti.
Emine Muhammed de yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve çok memnun kaldığını ancak Suriye'deki çocukları hastalandığı için dönmek istediğini kaydetti.
Program kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası yaklaşık 300 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.
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