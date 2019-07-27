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Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.Bu sabah itibariyle 3 bin kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildiSabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile 9 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor.
Bu sabah itibariyle 3 bin kişinin Suriye’ye geçiş yaptığı belirtildi
Sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler, gönderme alanında Göç İdaresi tarafından kurulan dev çadırlarda işlemlerin başlamasını bekledi. Yoğunluğun yaşandığı sınır hattında jandarma ve polis, Suriyelileri sıraya koyarak düzenli bir şekilde geçişlerin sağlıyor. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk devam ederken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti. Kimilerinin ise yakınlarına aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü.
Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

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