Suriyeliler ve Iraklılar bayrama hüzünlü girdi

Kahramanmaraş'taki Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeliler ve Iraklılar Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi.

Yaklaşık 21 bin kişinin barındığı merkezdeki 4 camiyi dolduran Suriyeli ve Iraklılar, kılınan bayram namazının ardından ülkelerinde yaşanan çatışmaların bir an evvel sona ermesi için dua etti.

Iraklı Türkmenlerden Musa Zalaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerkük'ten geldiğini belirterek, Türk devletinden ve milletinden çok memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını dile getiren Zalaya, şunları kaydetti:

"Irak'taki Türkmenler zor durumdalar. Bizlere çok büyük zulümler yapıldı. Hiçbir Arap devleti bizi tutmadı. Bize sadece Türk devleti sahip çıktı, biz Türkiye'den çok memnunuz. Oğlu, babası ve kardeşleri öldürülenler oldu. Malımız talan edildi. Bizleri Amerika vurdu, DEAŞ vurdu. Irak Türkmenlerinin hakları verilsin, vatanımıza dönelim."

Türkmen Kerim Beyatlı ise Türk devletinin ve milletinin kendilerine çok iyi davrandığını vurgulayarak, vatanlarından uzakta olmanın hüznünü yaşasalar da Kurban Bayramı'nı mutluluk içerisinde geçirdiklerini sözlerine ekledi.

