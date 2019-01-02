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Suriyeliler ve Türk vatandaşlar toplum merkezlerinde sosyalleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

"Bir Dokunuş Bin Hayat" sloganı ile savaş mağduru Suriyeli aileler ile Türk vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları için projeler üreten Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi, dil eğitimi, meslek edindirme kursları ve sosyal aktiviteler gibi çeşitli alanlarda hizmetlerini sürdürüyor - Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Arif Muştu: - "Burada bilgisayar bakım ve onarım, kuaförlük, terzilik, dikiş ve hasta bakım refakatçi kursları açtık. Bu kurslar sayesinde merkezimize gelen bireyler, meslek sahibi olarak hayatlarını sürdürüyorlar" - "Bu projeler ve kurslar aracılığıyla Suriyeliler ile yerel halk, ortak bir platformda birbirlerini tanıma ve sosyalleşme imkanı buluyorlar"

İSTANBUL (AA) - Suriyelilere ve bölge halkına yönelik kurulan Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi'nde açılan meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşiyor.

"Bir Dokunuş Bin Hayat" sloganı ile Suriye'deki savaş mağduru aileler ve Türk vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları için projeler üreten toplum merkezleri, kursiyerlere dil, bilgisayar, kuaförlük, dikiş gibi eğitim imkanı sağlıyor. Bunların yanı sıra merkezlerde savaş mağdurları için psikolojik destek ve sosyal aktivite gibi çeşitli hizmetler de yer alıyor.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Arif Muştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum merkezlerinin 2015 yılında Kızılay'ın Göç ve Mülteci Hizmetleri Direktörlüğü altında Suriyelilere ve bölge halkına hizmet vermek için açıldığını anlattı.

Türkiye'de ilk olarak Şanlıurfa'da daha sonra ise Sultanbeyli'de toplum merkezi kurulduğunu belirten Muştu, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 2 toplum merkezinin hizmet verdiğini söyledi.

Sultanbeyli ve Bağcılar toplum merkezlerinde 2015'ten beri faaliyet yürüttüklerini aktaran Muştu, "Türkiye genelinde 14 ilde toplamda 15 toplum merkezi kurduk. Toplumda herhangi bir ayrım yapmadan, kadın, erkek, çocuk, genç ve engelli her insana kapılarını açan Türk Kızılayı Toplum Merkezlerinde sığınmacıların ve bölge halkının toplumla olan sosyal uyumunu desteklemek ve güçlendirmek için projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Muştu, bu kapsamda Suriyelilere psikolojik destek hizmetleri, mesleki eğitim kursları, seminerler, sosyal aktiviteler ile dil ve kültür programları düzenlediklerini dile getirdi.

- "3 bin kursiyere hizmet verdik"

Sultanbeyli Toplum Merkezinde İŞKUR ile iş birliği protokolü kapsamında çeşitli kursları hayata geçirdiklerini belirten Muştu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada bilgisayar bakım ve onarım, kuaförlük, terzilik, dikiş ve hasta bakım refakatçi kursları açtık. Bu kurslar sayesinde merkezimize gelen bireyler, meslek sahibi olarak hayatlarını sürdürüyor. Toplum merkezinde bugüne kadar 30 farklı kurs açtık ve 3 bine yakın kursiyere hizmet verdik."

Muştu, merkezde 4 ana başlık altında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bunları "psiko-sosyal destek ve sağlık", "geçim kaynağını geliştirme", "koruma programı" ve "sosyal uyum" faaliyetleri olarak sıraladı.

Merkezde Türk vatandaşlarına ve Suriyelilere hizmet verdiklerini dile getiren Muştu, "Bu projeler ve kurslar aracılığıyla Suriyeliler ile yerel halk ortak bir platformda birbirlerini tanıma ve sosyalleşme imkanı buluyor." dedi.

Sultanbeyli'de, alanında uzman 26 kişilik ekiple hizmet verdiklerinin altını çizen Muştu, bunların dışında üniversitelilerin de projelerin uygulama sürecinde merkezde görev alarak, gönüllü eğitmenlik yaptıklarını kaydetti.

- Savaş mağduru Suriyelilere psikolojik destek

Aktivite Planlama ve Gerçekleştirme Asistanı Zeynep Piroğlu ise toplum merkezindeki projeler ile spordan eğitime, meslek edindirme kurslarından gezi programlarına, psikolojik destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda aktivite planladıklarını ve saha çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Piroğlu, meslek edindirme ve geçim kaynağı kazandırma kurslarıyla savaş mağduru olan Suriyelilerin ve diğer mültecilerin psikolojik anlamda desteklenmelerinin yanı sıra bulundukları bölgelere entegrasyonlarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Türk vatandaşların da merkezden yararlandığını aktaran Piroğlu, "Türk vatandaşlarımız ile Suriyeli bireyleri merkezlerimizdeki programlarda bir araya getirerek, iletişim kurmalarını ve birbirlerine kültür aktarımı yapmalarını amaçlıyoruz." dedi.

Son 2 yılda bin 252 çocuğa eğitim desteği, 19 bin 136 kişiye ise yönlendirme hizmeti verdiklerini vurgulayan Piroğlu, 311 bireyin aktif vaka takibini yaptıklarını, 121 bireye ise sosyal ekonomik destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

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