Suriyeliler ve Türk vatandaşlar toplum merkezlerinde sosyalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Suriyelilere ve bölge halkına yönelik kurulan Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi'nde açılan meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler, hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşiyor.

"Bir Dokunuş Bin Hayat" sloganı ile Suriye'deki savaş mağduru aileler ve Türk vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları için projeler üreten toplum merkezleri, kursiyerlere dil, bilgisayar, kuaförlük, dikiş gibi eğitim imkanı sağlıyor. Bunların yanı sıra merkezlerde savaş mağdurları için psikolojik destek ve sosyal aktivite gibi çeşitli hizmetler de yer alıyor.

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Arif Muştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum merkezlerinin 2015 yılında Kızılay'ın Göç ve Mülteci Hizmetleri Direktörlüğü altında Suriyelilere ve bölge halkına hizmet vermek için açıldığını anlattı.

Türkiye'de ilk olarak Şanlıurfa'da daha sonra ise Sultanbeyli'de toplum merkezi kurulduğunu belirten Muştu, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 2 toplum merkezinin hizmet verdiğini söyledi.